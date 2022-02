Le directeur technique national, Mayacine Mar, et le sélectionneur des U17, Serigne Saliou Dia, ont apprécié à sa juste mesure, la prestation de l’Equipe nationale face au Burkina, mercredi en demi-finale de la Can 2021. Une victoire nette de la bande à Sadio Mané, sous la houlette du sélectionneur, Aliou Cissé, désormais adulé par le «Sénégal du foot », après avoir subi des années de critiques.

«Je suis content pour les joueurs, le staff et tous les Sénégalais. Ce moment était attendu, on a tout entendu, mais nous sommes restés dans notre conviction. Nous avons su à chaque moment relever le niveau de notre jeu. Ce n’était pas facile au début avec les nombreux problèmes que nous avons rencontrés avant la Can. Nous savions qu’au moment d’arriver à ces stades de quart, demi-finale et de finale, nous montrions plus d’arguments par rapport à la fraîcheur physique, mais également niveau expérience pour avoir joué plusieurs fois des Can. On ne changera pas notre manière de nous préparer. On ne va rien changer de notre habitude», a confié Mayacine Mar.

Quant à Serigne Saliou Dia qui faisait partie des techniciens sénégalais désignés pour superviser les adversaires du Sénégal, il note l’exploit réalisé par l’équipe en se qualifiant en finale pour une deuxième fois de suite. «Deux finales consécutives, je crois que c’est une première pour le football sénégalais. On a vu une équipe qui est montée en puissance dans le jeu. Une équipe qui a essayé de dérouler progressivement son jeu et au bout, elle arrive en finale», souligne-t-il. Avant de saluer le travail du sélectionneur et des membres du staff technique. «Il fallait grandir pendant la compétition après une préparation compliquée. Les gosses méritent cette victoire. On félicite Aliou, on félicite tous les joueurs, tout le staff», a-t-il conclu.

