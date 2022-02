Le Sénégal a éliminé ce soir le Burkina Faso 3-1 en demi-finale de la CAN Cameroun 2021 et file tout droit vers l’ultime match de la compétition. Une victoire qui ravit les Lions à l’instar d’Ismaila Sarr qui a été décisif durant cette rencontre.

Pour sa deuxième rencontre dans cette CAN Cameroun 2021, Ismaila Sarr a encore été décisif. L’attaquant de Watford n’a pas marqué ce soir mais est bien l’auteur de la superbe passe décisive sur Sadio Mané pour le troisième but des Lions.

« Nous sommes contents de nous qualifier pour la deuxième fois en finale« , dit Ismaila en zone mixte à la fin de la rencontre. « C’était l’un des objectifs et on l’a atteint. Il faut continuer le travail, il reste la finale. Nous allons donner le maximum pour rendre fier le peuple sénégalais« .

« J’ai beaucoup travaillé en Espagne parce que je savais que je devais revenir en sélection et jouer« , affirme Ismaila avant de poursuivre : « Le coach me fait confiance et je voulais lui montrer qu’il avait raison de le faire. Mes coéquipiers m’ont facilité le travail »

wiwsport.com