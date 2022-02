De retour en G-League, Tacko Fall s’est mis en évidence en portant les Cleveland Charge vers le succès cette nuit. Le géant sénégalais a cumulé 24 points, 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes lors de la victoire (105-96) contre le Greensboro Swarm.

Tacko capitalise une moyenne de 10.5 points lors de ses six derniers matchs en G-League. Apres le feuilleton du début d’année qui l’a vu quitter les Cavaliers, Tacko a bien rebondi là où il se sent bien, et espère continuer sur cette lancée pour aider son équipe.

