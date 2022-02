A travers son partenariat avec la LFP, SENGAMES organisera les Eligue 1 qualifications Sénégal, les 26 et 27 février prochain. Ce tournoi regroupera des gamers sénégalais non professionnels qui se disputeront le ticket pour la grande finale en France.

Inscrit dans le calendrier de la Eligue 1 Tour, ce tournoi est une initiative de la LFP pour promouvoir la ligue 1 et L’esport. Ainsi, ce tournoi se déroulera en plusieurs étapes dans différents pays. L’étape Sénégal est organisée par SENGAMES. Le tournoi sera exclusivement sur FIFA 22 et est ouvert à tout le monde (entre 16 et 18 ans accord parental exigé).

Les Eligue 1 qualifications auront lieu à la Galerie le Manège le samedi 26 et à l’Institut Français de Dakar le dimanche 27 pour la finale Sénégal. Les finalistes se partageront 250 euros de Cashprize. La grande finale est prévue en France en Avril prochain.

SENGAMES a l'honneur d'organiser la #Eligue1Tour Sénégal, le tournoi officiel international @Ligue1UberEats sur FIFA 22 🤩 Du 26 au 27 février, défiez les meilleurs joueurs et gagnez votre billet pour la grande finale en France. Inscrivez vous sur 👇🏾 https://t.co/Zu0tv85PiG pic.twitter.com/mcORvSj0VT — SENGAMES 🇸🇳🎮 (@Sen_Games) February 3, 2022

wiwsport.com