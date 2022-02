Comme un air de déjà vu, Sadio Mané, très souvent efficace, marche sur l’eau dans cette CAN 2021.

« Aller en finale sans la gagner, serait zéro. Le plus important pour nous c’est de gagner ce trophée », lâchait t-il en zone mixte après la qualification face au Burkina Faso. Recevoir un violent coup sur la tête, se relever puis marquer quelques instants plus tard ou délivrer une superbe passe décisive, puis garder son calme, sa concentration. Sadio Mané est en mission dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

Non seulement en tant que meneur d’hommes mais surtout en tant que leader technique, l’attaquant international sénégalais est entrain de réaliser une CAN 2021 qui fait rêver tout Sénégalais. Décisif presque dans tous les buts du Sénégal (9 buts), le joueur de 29 ans a signé trois réalisations et délivré deux passes décisives en six matchs, soit le troisième joueur le plus décisif depuis le début du tournoi.

Au Cameroun, cela se voit clairement que Sadio Mané a gagné en maturité et en expérience. Mais ses performances ne sont guères une surprise. En effet, depuis ses débuts en Coupe d’Afrique le 23 janvier 2015 face à l’Afrique du Sud, il a été impliqué sur 11 buts (8 buts, 3 passes décisives) en 17 matchs. Aucun autre joueur africain ayant joué la Coupe d’Afrique sur cette période ne fait mieux que lui.

De quoi espérer aller décrocher le premier titre en Coupe d’Afrique pour le Sénégal. En tout cas, les Lions entraînés par Aliou Cissé sont bien armés et prêts à essuyer les larmes versées par les Sénégalais au cours des dernières années, notamment lors de la finale perdue face à l’Algérie en 2019. Dimanche 6 février 2022, ce sera une autre heure de vérité pour le Nianthio et ses coéquipiers.

11 – Depuis ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations en 2015, Sadio Mané est le joueur le plus décisif sur la période dans la compétition (11 – 8 buts, 3 assists). Lion. #CAN2021 #TeamSenegal #BFASEN pic.twitter.com/3nNq2MK63Y — OptaJean (@OptaJean) February 2, 2022

