Dans leur but de remporter pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions savent de quoi s’attendre. Dimanche 6 février 2022, il devront battre l’Egypte.

Les Lions du Sénégal auront un très gros morceau en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. En effet, les joueurs d’Aliou Cissé affronteront, dimanche soir à 19h00 GMT, l’Egypte, leur prochain adversaire en barrages de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Il y a 16 ans, la même équipe, alors chez-elle, faisait envoler au Sénégal le rêve de se qualifier en finale de la CAN 2006 en l’emportant 2 à 1.

Ce jour-là, une grande partie du groupe convoqué par Aliou Cissé pour cette CAN 2021 a suivi cette très grosse désillusion depuis le petit écran. Si jeunes bien évidemment, mais ils maîtrisent assez fortement l’histoire. Motivation supplémentaire pour prendre la revanche de leurs ainés ? Le Sénégal n’a plus perdu face à l’Egypte depuis cette élimination en 2006, soit deux victoires (2-0, 1-0) en autant de rencontres.

Rendez-vous dimanche 6 février 2022, au Stade d’Olembé, pour écrire l’histoire et marquer cette première étoile pour le football sénégalais. En tout cas, Sadio Mané et ses partenaires semblent prêts. Le Sénégal, qui a assommé le Burkina Faso mercredi soir (3-1) et a donc bénéficié d’un jour supplémentaire de repos, aura un avantage fraîcheur sur son adversaire.

Pour se qualifier pour leur dixième finale de Coupe d’Afrique, les Pharaons d’Egypte se sont allés au bout de la séance de tirs au but (3-1) pour l’emporter face au pays organisateur, le Cameroun, alors qu’il y avait 0-0 à l’issue des prolongations. Cela a donc été la troisième prolongation de suite disputée par Mohamed Salah et ses partenaires dans cette Coupe d’Afrique.

wiwsport.com