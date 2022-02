L’actuel meilleur buteur sénégalais Henri Camara a salué la qualification des Lions du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. L’ancien attaquant des Lions a souligné l’état d’esprit du groupe, facteur « déterminant » pour prétendre remporter un trophée.

« La première période a été équilibrée. Mais le Sénégal a su laisser passer l’orage pour prendre les choses en main. Ça, c’est de l’expérience qui caractérise les grandes équipes. L’expérience de l’équipe a été déterminante. Elle sait maintenant gérer ses temps forts et temps faibles. Elle a été patiente et a parfois accepté la domination pour mieux se déployer. L’option a été claire: marquer le but qui allait libérer plus d’espace, mais sans se précipiter. La gestion du match a été excellente. Ils ont fait le match le plus abouti jusqu’ici. L’état d’esprit de 2002 est en train de renaître à travers cette génération. Deni bajééx.»

wiwsport.com