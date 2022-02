Au lendemain de la qualification pour la finale de la CAN 2021, 17 Lions se sont entraînés, au terrain annexe du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Débuté à 15h 30, cette séance a vu la présence de Pape Matar Sarr, Abdoulaye Seck, Mame Baba Thiam, Ismaila Sarr, Lopy, Keita Baldé, Ballo Touré (retour de blessure), Name, Pape Gueye, Pape Abou Cissé, Ibrahima Mbaye, Habib Diallo, Saliou Ciss (séance à part), Seny Dieng, Alfred Gomis, Alioune Badara Faty et Loum Ndiaye.

En revanche, les titulaires contre le Burkina Faso, Edouard Mendy, Bouna Sarr, Abdou Diallo, Koulibaly, Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys, Sadio Mané, Bamba Dieng et Famara Diedhiou, sont au repos après leur belle victoire (3-1) décrochée hier dans le cadre de la demi-finale. Saliou Ciss, par contre, était présent cet après midi avec le groupe des remplaçants.