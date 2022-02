Le Cameroun et l’Egypte se disputeront ce soir le deuxième ticket des demi-finale de la CAN 2021. Qui sera le prochain adversaire du Sénégal pour cette deuxième finale consécutive des Lions. Star de la Génération 2002 et actuellement dans le staff de l’équipe du Sénégal, El Hadji Diouf veut le Cameroun en finale.

Alors que l’équipe du Sénégal jouera la finale de la CAN 2021 sur le sol camerounais, El Hadji Diouf doit certainement se souvenir de 2002, lorsque le Sénégal a été battu par le Cameroun aux tirs au but, en finale de la CAN au Mali. Aujourd’hui, Diouf veut une revanche.

« Je préfère le Cameroun en finale face au Sénégal », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec BeIn Sports. « Le match entre le Cameroun et l’Egypte est une confrontation entre les deux géants du football africain et chaque équipe va vouloir enrichir son riche palmarès dans la compétition », a ajouté El Hadji Diouf.

En plus de la finale de la CAN 2002, le Sénégal a également été éliminé en quart de finale de la CAN 2017 par le Cameroun. Une affiche Sénégal vs Cameroun en finale serait donc un moyen pour les Lions du Sénégal de prendre leur revanche sur les Lions Indomptables.

Senenews