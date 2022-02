Une victoire et une qualification en finale pour les Lions du Sénégal qui ont pris le dessus sur le Burkina Faso. Trois buts à un et une copie presque identique à celle du match de quart de finale contre la Guinée-Equatoriale.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Sénégal dans cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce soir, les Lions ont encore dominé leurs adversaires sans être vraiment étincelants. Mais, on retiendra que la qualification en finale a été réussi par l’expérience et le pragmatisme des hommes d’Aliou Cissé. Mais quelle a été la copie rendue dans cette demi-finale face aux Etalons ?

Alignés dans un 4-3-3 classique, les Lions ont fait un début de match timide face aux Etalons du Burkina. Le milieu de terrain composé par Cissé laissait déjà présager une carence dans l’animation du jeu. Mais certainement le coach des Lions voulait de la combativité face au milieu de terrain burkinabè. Face à Blati Touré, Guira et Gustavo Sangaré, Aliou Cissé a choisi le trio Kouyaté, Gana Gueye et Nampalys Mendy. Si la ligne défensive n’a pas changé par rapport au dernier match, celle offensive a connu un nouveau visage avec la titualrisation de Bamba Dieng.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, Lions et Etalons affichent leur engagement dans cette demi-finale. Une combativité illustrée par le choc entre Blati Touré et Nampalys au milieu de terrain. Les Burkinabés essaient de faire leur jeu, mais les Lions affirment leur statut et garde la balle. Les deux équipes s’offrent les premières occasions du match notamment la frappe de Sadio Mané à la fin du premier quart d’heure. Les Sénégalais vont même se voir retirer deux penalties accordés par l’arbitre éthiopien, par la VAR.

De retour des vestiaires, on a vu des Lions plus vifs dans le jeu et plus entreprenants. Famara Diédhiou et Bamba Dieng ne sont pas dans leur grand jour et la formation de Cissé en pâtit. Mais Sadio Mané est inspiré et met ses coéquipiers en scelle. Après l’ouverture du score de Diallo sur un corner, Sadio Mané prend le match en main et scelle le sort de la rencontre avec une passe décisive sur le deuxième but et buteur sur le troisième but des Lions. Le repli parfois bas des Lions et le non-match de Gana Gueye dans l’entrejeu, peuvent être des points à noter au terme de cette rencontre.

Mais pour une première fois, le Sénégal jouera deux finales consécutives de la Coupe d’Afrique des Nations sous la houlette de Cissé. Ses choix aussi critiqués qu’ils soient, lui apportent satisfaction jusque-là. Sadio Mané aura encore fait montre de tout son talent et sa prépondérance dans cette équipe nationale.

Les notes des Lions face au Burkina Faso

Edouard Mendy 6

Kalidou Koulibaly 6

Abdou Diallo 7

Saliou Ciss 6

Bouna Sarr 5

Nampalys Mendy 7

Gana Gueye 5

Cheikhou Kouyaté 5

*Sadio Mané 8

Bamba Dieng 5

Famara Diédhiou 5

Les remplaçants

Pape Abou Cissé 5

Pape Matar Sarr 5

Pape Gueye 5

Ismaïla Sarr 6

