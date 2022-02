Première nation qualifiée pour la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nation, le Sénégal après avoir échoué en 2019 en Egyptien espère remporter cette fois-ci le trophée finale de cette compétition.

Les vice-champions d’Afrique se sont qualifié pour la finale de la CAN 2021 ce dimanche à Yaoundé au terme de leur match maitrisé contre le Burkina Faso (3-1). Le Sénégal qui va disputer sa deuxième finale de Coupe d’Afrique des nations consécutive espéré décrocher pour le premier fois de son histoire le trophée. Cheikhou Kouyaté rêve enfin le sacre.

Notre objectif est de se qualifier en finale et de remporter la coupe. Actuellement, nous devons beaucoup récupérer et préparer le prochain match. On se rappelle tous de l’accueil, il y’a deux ans, on s’était parlé entre nous (les joueurs) et on avait promis qu’on allait ramener la coupe pour la prochaine édition. Nous le devons au peuple sénégalais. Une finale est un match qu’on doit gagner et on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne », affirme le joueur de Crystal Palace après le match au micro de wiwsport.com

wiwsport.com