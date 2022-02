Battu par le Sénégal en demi-finale de la 33e Coupe d’Afrique des Nations, le Burkina Faso de Bertrand Traoré jouera la petite finale ce samedi contre le perdant du duel entre Egypte le Cameroun, ce samedi.

Après la défaite (3-1), le joueur d’Aston Villa est revenu sur les temps forts de la demi-finale qui fut extrêmement disputée sur le terrain du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Bertrand Traoré qui espère remporter la médaille de bronze souhaite voir le Sénégal décrocher son premier trophée continental.

« On savait que ça allait être une demi-finale difficile. Le Sénégal c’est quand même une grande équipe qui a de grands joueurs qui savent gérer ce genre de match. On est évidemment déçu parce qu’on voulait jouer cette finale-là. En 2017, on était sorti en demi-finale et cette année on voulait aller en finale. J’espère que le Sénégal va remporter ce trophée« , déclare le capitaine burkinabé.

