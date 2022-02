Le Sénégal est qualifié pour la finale de la CAN 2021. Et Saliou Ciss s’est déjà de quoi s’attendre dimanche 6 février.

L’arrière latéral gauche des Lions, Saliou Ciss, est revenu sur la qualification de l’Equipe Nationale du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations suite à la victoire (3-1) face au Burkina Faso. Le joueur, qui assure que lui et ses partenaires s’étaient bien préparés pour les Etalons, pense déjà avec sa manière à l’adversaire du Sénégal à la finale, prévue dimanche 6 février, à 19h00 GMT.

« C’est un plaisir de se qualifier en finale. On avait déjà bien préparé cette demi-finale face à une belle équipe burkinabé. Aujourd’hui, un objectif est atteint. On va bien se préparer le match prochain. Peut importe l’adversaire, on n’a pas le choix. On sera prêt. Le Sénégalais aime la victoire donc les critiques c’est pour nous motiver, on les prend positivement », a déclaré Ciss en zone mixte.

wiwsport.com