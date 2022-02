Vainqueur du Burkina 3-1 ce soir en demi-finale de la CAN Cameroun 2021, le Sénégal à réaliser une grosse performance et atteint pour la deuxième fois de suite la finale de la Coupe d’Afrique des Nations après l’édition de 2019 .Homme de la rencontre, Sadio Mané s’est arrêté au micro de Canal+ pour exprimer sa joie et son point de vue quant à l’adversaire en finale.

« Je pense qu’on ne peut pas espérer mieux, ça n’a pas été facile. Je suis vraiment heureux pour l’équipe et pour le peuple sénégalais. Personnellement je suis fier de remporter ce trophée en marquant un but et en donnant une passe décisive », dit Sadio Mané qui a été élu homme du match par la CAF.

Quant à l’adversaire en finale, l’international sénégalais des Reds de Liverpool semble ne pas avoir de préférence entre le pays organisateur (Cameroun) et l’Egypte de son coéquipier en club Mohamed Salah. Je suis quelqu’un qui n’aime pas… . Je n’ai pas de préférence, j’aimerais juste rencontrer l’équipe la plus facile à battre (rires). Que ce soit le Cameroun ou l’Egypte je n’ai pas de préférence. Que le meilleur gagne !

