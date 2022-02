Mamie Ndawa Niang revient sur sa victoire. «C’était trop dur à mes débuts dans l’équitation, car j’avais un problème de contrôle, ce qui me faisait tomber. Mais de puis quelque temps, je respecte mieux les consignes des coaches et cela a marché dimanche. Je suis très fière et remercie ma fa et mille, mes coachs, notamment ne Baye Mor Fall et Pape Seck, entre autres. Et j’espère que je vais continuer sur cette lancée», ex plique-t-elle.