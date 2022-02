Ce mercredi, l’équipe nationale du Sénégal a validé son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en remportant la première demi-finale cette édition contre le Burkina Faso (3-1).

Après le coup de sifflet final, le président de la République du Sénégal a eu une pensée pour l’équipe après sa qualification en finale. Sur son compte twitter, le président Macky Sall a salué la qualification des Lions pour la finale de cette CAN et leur a donné rendez-vous pour le trophée final. « Quelle belle victoire chers Lions! Par votre talent, votre virtuosité et votre combativité vous nous avez encore fait vibrer. Fiers de vous ! Allez jusqu’au bout ! Dem ba diekh! Manko indi coupe bi« , lance Macky Sall.

