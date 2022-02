La première vraie occasion intervient après 14 minutes de jeu, parfaitement lancé à gauche, Sadio Mané frappe en force du droit mais la balle est captée par Hervé Koffi. Les transitions se multiplient. Deux penalty sifflés par l’arbitre Tessama pour le Sénégal puis retirés après observation de la Var. Le sud sud-africain se déjuge pour la deuxième de suite. Les joueurs de Kamou Malo accélèrent et réussissent à contrôler le match. Bertrand Traoré accélère dans l’axe, puis sert Bandé, qui se met sur son pied droit et frappe, repoussée des deux poings par Edouard Mendy. En toute fin de la première, Sadio Mané manque de peu l’ouverture du score.

Pas de round d’observation entre les deux formations. D’emblée, la rencontre est vivante, Étalons et Lions jouent pour gagner, mais surtout pour dominer les débats dans l’entrejeu, à l’image du premier choc épaule contre épaule entre Cyrille Bayala et Nampalys Mendy. Les deux joueurs restent longuement au sol avant de se relever. Le match s’emballe, les burkinabés jouent sans gênes mais les Lions mènent la danse et dominent dans la possession (58%).

Au retour des vestiaires, les Lions se montrent les plus dangereux mais aussi les plus maladroits. L’équipe du Burkina Faso décide de reculer considérablement pour ensuite procéder aux contre-attaques. Sur un long dégagement de Dayo, Traoré, trouvé dans la profondeur dans la surface sénégalaise. Alors qu’il allait se présenter seul face à Mendy, un retour salvateur de Koulibaly sauve les siens. Aliou Cissé fait entrer Ismaila Sarr pour apporter plus de percussion. L’attaquant de Watford prend la place de Famara Diedhiou (65e).

Quelques minutes plus tard, (70e) le Sénégal, sur corner, ouvre le score grâce à Abdou Diallo. Sur un centre Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly est réceptionné avant de trouver Abdou Diallo. Ce dernier, avec son pied gauche, trompe le gardien et marque le premier but de la rencontre. Les Lions s’emballent et marquent le but du break, après seulement 6 minutes du premier. Parfaitement lancé par Saliou Ciss sur le côté gauche, Sadio Mané fait un centre dans la surface. Bamba Dieng et Idrissa Gana Gueye surgissent de la seconde ligne, poussent la balle au fond des filets. Mais le but est finalement attribué à au milieu parisien. Ibrahim Blati Touré a voulu casser la dynamique sénégalaise en marquant du tibia droit à la 82e minute mais c’est sans compter sur Sadio Mané. Ce dernier sur une contre-attaque scelle la victoire des Lions en marquant le troisième but. Comme un vrai leader, Sadio Mané envoie pour la deuxième fois de suite son Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les joueurs d’Aliou Cissé s’affrontent, dimanche, pour la grande finale, le vainqueur du match Cameroun contre l’Égypte.