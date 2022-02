En plus d’avoir réservé une petite surprise, Aliou Cissé a effectué deux changements dans son onze de départ, par rapport au dernier match, pour défier le Burkina Faso.

C’est un autre grand défi pour les Lions et Aliou Cissé, qui affrontent un dur à cuir, une valeureuse équipe du Burkina Faso tombeuse de la Tunisie en quarts de finale. L’Equipe Nationale du Sénégal devra confirmer sa belle dynamique observée depuis l’entame de cette phase finale, pour espérer se qualifier pour la deuxième fois consécutive en finale de Coupe d’Afrique des Nations et aller remporter ce trophée tant convoité. Découvrez le onze de départ du Sénégal (4-3-3) !

Pas de changement en défense

Pour entamer cette rencontre, le sélectionneur des Lions a préféré respecter son ossature défensive installée depuis la troisième journée face au Malawi. Il n’a donc réservé aucune surprise dans ce secteur. La défense des Lions, la meilleure dans cette CAN 2021 avec un seul but encaissé (en quarts de finale face à la Guinée-Equatoriale), sera une nouvelle fois emmenée par l’indéboulonnable Edouard Mendy, dans les cages.

Naturellement, le capitaine Kalidou Koulibaly et son partenaire Abdou Diallo seront en charnière centrale pour museler l’attaque du Burkina Faso qui sera emmenée par le capitaine Bertrand Traoré, désormais disponible après avoir manqué les quarts de finale. Les arrières latéraux Bouna Sarr et Saliou Ciss, averti et sous le coup d’une suspension, sont appelés à bien veiller sur les flèches burkinabés, notamment le duo Issa Kaboré – Gustavo Sangaré à droite.

Kouyaté IN, Pape Gueye OUT

Aliou Cissé n’a pas choisi la stabilité mais décide de ramener un milieu de terrain, non pas créateur mais plutôt classique et qui combine bien. Auteur d’une très belle rentrée en jeu en quarts de finale, Cheikhou Kouyaté, installé en relayeur droit. Il sera accompagné par la sentinelle Nampalys Mendy, lui également averti et sous le coup de suspension, et d’Idrissa Gana Gueye, en milieu extérieur gauche. C’est donc Pape Gueye qui cède sa place.

Bamba Dieng, la belle surprise

Un nouveau trio offensif, Aliou Cissé a reversé une belle surprise pour défier le Burkina Faso. Alors qu’on s’attendait au retour dans le onze de départ d’Ismaïla Sarr ou une nouvelle titularisation de Boulaye Dia, ce dernier touché à un genou et finalement forfait pour cette rencontre, c’est Cheikh Ahmadou Bamba Dieng qui a été choisi par le sélectionneur pour occuper le l’aile droite.

Auteur de trois belles rentrées dans cette CAN 2021, dont un but inscrit en huitième de finale, le joueur de 21 ans s’offre pour cette occasion sa première titularisation en sélection après sept matchs. Pour compléter son attaque, Aliou Cissé a naturellement décidé de maintenir Sadio Mané et Famara Diédhiou, l’un passeur et l’autre buteur lors des quarts de finale.

