L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée, ce ce mercredi soir, pour la troisième finale de son histoire à la Coupe d’Afrique des Nations et une deuxième consécutive, après sa brillante victoire sur le Burkina Faso (3-1).

Après une première partie poussive entre Lions et Etalons qui s’est soldée sur un nul et vierge (0-0), tout s’est joué en seconde période. Les Lions du Sénégal, portes par l’inévitables Sadio Mané, auteur d’une passe décisive et un but, ont logiquement remporté ce duel. Le Parisien Abdou Diallo (70e) et Gana Gueye (76e) ont marqué respectivement le premier et deuxième but des Lions. Le sénégalais s’offre le premier ticket de la finale de la 33e édition de cette Coupe d’Afrique des Nations. Interrogé juste après la rencontre, Idrissa Gana Gueye a mis l’accent des Lions.

« Un match très compliqué mais on a été efficace. On savait qu’on avait beaucoup plus d’expérience qu’eux. On a joué sur ça. On est resté patient. On a décidé de travailler en équipe et essaye de partir en contre attaque. C’est ce qui nous a permis de gagner le match. Dans les vestiaires à la mi-temps, le coach nous a dit de continuer sur ça et surtout de ne plus aller les chercher plus haut. Il nous a demandé de rester en bloc, pour procéder au contre et c’est ce qu’on a fait. Parce que lorsqu’on avait le ballon, ils restaient dans leur camps, donc, on avait moins de solution. On les a laissé venir pour ensuite exploiter les contres attaques », affirme l’auteur du deuxième buts sénégalais.

wiwsport.com