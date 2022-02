Le sélectionneur des Lions joue ce soir l’une de ses plus grandes affiches dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Face au Burkina, Aliou Cissé devra d’abord choisir ses hommes et ensuite trouver la bonne tactique.

Le Burkina Faso est une équipe qui est très dynamique ces derniers mois où elle fait montre de beaucoup de qualités en tenant tête à l’Algérie, perdu par 2 buts à 1 contre le Cameroun et sorti la Tunisie en Quart de finale. Fort d’un entrejeu créatif et très rigoureux, le Burkina regorge aussi d’individualités capables de peser sur un match tel que Blati Touré ou Gustavo Sangaré. En gros le jeu des Burkinabès repose sur son entrejeu.

Le 4-3-3 classique

Dès lors, Aliou Cissé doit trouver la bonne combinaison au milieu de terrain de son équipe pour contenir cet entrejeu ambitieux. D’abord par le choix des hommes qui sera déterminant mais aussi par leur disposition tactique sur la pelouse. Si le technicien sénégalais décide de jouer avec le système 4-3-3 classique, il pourrait y avoir un déséquilibre au milieu en phase défensive dans la moitié de terrain des Lions.

Avec deux de ses trois milieux qui pourraient se retrouver plus haut sur le terrain en situation de contre des Etalons, la défense des Lions pourrait dans ce cas être prise d’assaut en un-contre-un ou en infériorité numérique.

Le système 4-2-3-1

Toutefois, pour cette rencontre, Aliou Cissé pourrait retrouver son fameux 4-2-3-1 que ses hommes maîtrisent bien. Un système qu’il a déroulé en éliminatoires du mondial notamment ces derniers mois. Dans ce cas, les deux pistons devant la défense joueront le rôle essentiel de rempart devant la défense et serviront à créer le surnombre lors des assauts burkinabés.

En outre, ce troisième milieu, positionné plus haut, pourrait à son tour aider à créer le surnombre dans la moitié de terrain adverse. Face au 4-2-3-1 des Etalons, cette tactique pourrait donner plus d’équilibre aux Lions. Mais aussi un système qui ferait appel à plus de qualités offensives du trio de soutien (le 3).

Tout compte fait, Aliou Cissé a les clés en main et assez d’arguments dans son effectif pour faire face à l’équipe de Kamou Malo. Quelle tactique mettra-t-il en avant ce soir pour se défaire du piège Burkina Faso ? Réponse dans quelques heures !

