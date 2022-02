Boulaye Dia ou Ismaïla Sarr, qui pour occuper le flanc droit des Lions ce soir face au Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations ? Pour l’heure, les observateurs sont divisés entre ces deux choix tandis que d’autres même préfèrent Bamba Dieng à ce poste.

On ne change pas une équipe qui gagne dit-on, mais dans cette CAN, Aliou Cissé a dû faire des choix dictés par le contexte de la compétition (Covid-19, blessures, cartons…). Ainsi, on pourrait s’attendre à des changements dans le onze de départ des Lions ce soir pour la demi-finale face au Burkina Faso et notamment sur les ailes.

Le sélectionneur des Lions a le choix entre Ismaïla sarr, Boulaye Dia et Bamba Dieng. Mais le duo qui se dispute vraiment cette place, c’est Izo et Boulaye. Si le coach des Lions décidait de titulariser l’attaquant de Watford ce soir, ce serait certainement déjà pour fausser les calculs adverses. Mais aussi, pour des besoins de percussion et de vitesse dans le couloir droit de son équipe. Les capacités de multiplier les courses de Sarr pourraient faire mal aux Burkinabès. Mais la grande question, c’est si Ismaïla Sarr est prêt physiquement pour assurer un tel rôle.

Si par contre Cissé décidait de mettre Boulaye Dia sur le flanc droit, ce serait plutôt pour aérer le jeu offensif de sa formation. Avec les aptitudes du joueur deVillarreal à se déplacer et à utiliser les espaces entre les lignes. L’apport offensif de Boulaye va permettre aux deux autres attaquants de se projeter davantage et surtout permettre à Bouna Sarr de monter. Car, avec l’option Izo, l’apport de Bouna Sarr sera moins en vue et moins impliqué dans le jeu offensif des Lions.

Toutefois, le dernier mot reviendra bien sûr à Aliou Cissé qui décidera qui de Boulaye Dia ou d’Ismaïla sarr sera aligné sur le flanc droit des Lions ce soir face aux Etalons.

wiwsport.com