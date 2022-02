Le Sénégal s’est défait des Etalons du Burkina Faso sur le score de 3 buts à 1 en demi-finale et atteint pour la deuxième fois de suite, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Sadio Mané, auteur d’un but et d’une passe décisive, a été élu homme du match.

C’est fait, le Sénégal jouera la finale de cette CAN Cameroun 2021. Les Lions se sont en effet défaits des Etalons du Burkina Faso sur la note de 3 buts à 1. Une rencontre ou bon nombre de Lions ont brillé à l’instar de Sadio Mané, élu homme de la rencontre par la CAF.

Le numéro 10 de Liverpool a livré ce soir une performance digne d’un très grand joueur. Sadio a en effet porté les Lions vers la victoire finale en offrant à Gana Gueye une superbe passe décisive sur le deuxième but sénégalais à la 76ème minute, avant d’inscrire le but du break 11 minutes plus tard d’une magnifique pichenette.

Sadio Mané inscrit ainsi son 3ème but de la compétition et obtient par la même occasion son deuxième titre de « Man Of The Match »

