«Un but pour Ismaïla Sarr qui qualifie l’équipe nationale du Sénégal pour les demi-finales de la CAN 2021. Bien joué, Ismaïla», a posté Watford sur sa page officielle après la victoire des lions qui a été scellée, dimanche dernier, par le but de son joueur.

«Le joueur de Watford a eu le dernier mot, puisqu’il a marqué d’un tir, en ras de terre, pour assurer la victoire de son équipe nationale. Son 10e but pour le Sénégal», a commenté le club qui, pourtant, avait brûlé les chances de voir le lion fouler les pelouses du Cameroun.

Il y a un mois, par courrier, le club anglais de Watford avait pourtant notifié sa décision de bloquer le joueur Ismaïla Sarr qui avait pourtant exprimé sa volonté de rejoindre la sélection Sénégalaise, en vue de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021. Mais, les autorités sénégalaises ne se sont pas laissées faire.

La Fédération sénégalaise de football avait immédiatement répondu en confirmant le maintien de la convocation du joueur et signalé l’obligation du club de le libérer au plus tard le 3 janvier 2022. Le bras de fer a, finalement, été remporté par les dirigeants du foot sénégalais.