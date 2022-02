Premier buteur de la victoire qualificative en finale de la CAN 2021 pour les Lions du Sénégal, Abdou Diallo a lâché sa réaction juste après le coup de sifflet final.

Ce mercredi soir, l’Equipe Nationale du Sénégal a assommé son homologue du Burkina Faso en demi-finale de la CAN 2021. Comme en quarts de finale face à la Guinée-Equatoriale, les Lions d’Aliou Cissé se sont imposés par 3 à 1. Le premier but du match à été inscrit par le défenseur Abdou Diallo, qui a tenu à réagir après la rencontre.

« On est tombé sur une belle équipe. Ils se sont battus jusqu’au bout. Mais on a su faire la différence quand il le fallait. C’une fierté d’avoir marqué ce but surtout que c’est un but libérateur. On va bien se reposer, bien se préparer et d’aller gagner ce trophée. On est venu pour ça. On va tout faire pour le gagner », a lâché Diallo.

Premier buteur de la rencontre, Abdou Diallo exprime toute sa fierté et donne rendez-vous au sénégalais en finale de la #TotalEnergiesAFCON2021. #AFCON2021 | #MankoWutiNdamli 👊 pic.twitter.com/nb1LqaGqRg — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) February 2, 2022

