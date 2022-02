Après la qualification en finale de la CAN 2021, Abdou Diallo a loué la vie de groupe qui règne dans l’Equipe Nationale du Sénégal.

Abdou Diallo a vu juste. À voir simplement les célébrations lorsque l’équipe marque un but durant une rencontre. Il suffit d’assister à une séance d’entraînement. Le défenseur des Lions s’est exprimé après la qualification du Sénégal en finale de la CAN 2021 après une victoire de 3 à 1, ce mercredi soir, face au Burkina Faso.

Premier buteur du match, Abdou Diallo a notamment décrit la très belle ambiance et l’esprit de cohésion qui semblent régner entre les joueurs entraînés par Aliou Cissé.

« Cela fait quelques années que je suis footballeur professionnel et c’est le meilleur groupe que j’ai connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté », a avoué le joueur du Paris Saint-Germain.

