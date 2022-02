Aucun joueur de l’effectif du Burkina Faso n’est touché par le Covid avant leur rencontre décisive contre l’équipe nationale du Sénégal comptant pour la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2021.

Arrivée dans la capitale camerounaise après leur qualification pour la demi-finale de la CAN face à la Tunisie, la sélection burkinabé a dû prendre leur quartier à l’hôtel Mont Febe, l’ancien hôtel de l’équipe nationale du Gabon. Ils ont subi les tests Covid-19 dans la nuit. Selon l’Officier média de l’équipe, tous les joueurs sont testés négatifs à la pandémie. Un peu plus tard dans la soirée, on a appris que toute l’équipe sénégalaise est aussi négative au Covid-19.