Ce mercredi soir (19h00 GMT), au Stade Ahmadou Ahidjo, l’Equipe Nationale du Sénégal affronte le Burkina Faso en demi-finale de la CAN 2021. Un duel qui promet tant les deux équipes ont montré de belles choses lors de leurs derniers matchs. Mais quelle composition pour Aliou Cissé ?

Un nouveau match, un nouveau défi, le même objectif. Un nouvel adversaire, plus de motivation. L’affiche parle d’elle-même, mais les ambitions pour l’Equipe Nationale du Sénégal restent les mêmes : aller soulever ce tout premier trophée continental. Dans l’antre du Stade Ahmadou Ahidjo, les Lions, après avoir mis la Guinée-Equatoriale à terre, affrontent les Etalons, ce mercredi soir, pour une place en finale de la CAN 2021.

Au fil des rencontres, notamment durant la phase finale, les hommes d’Aliou Cissé se sont améliorés dans leur prestation. Mais en face, ils auront un vrai outsider, un adversaire dur a cuir, qui a également montré toutes ses qualités et qui s’est fait respecter au fil de ses matchs. Après avoir fait tomber le Gabon en huitièmes de finale après tirs au but, le Burkina Faso a brillamment sorti la Tunisie lors des quarts de finale.

Le onze probable ? En défense, on prend les mêmes et on recommence

Le premier but pris par le Sénégal dans cette édition lors du dernier match ne changera guère les plans au poste de gardien de but. Edouard Mendy est indéboulonnable et demain, le portier de Chelsea sera choisi pour garder une nouvelle fois les cages. Devant lui, la charnière centrale Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo n’offre peut-être pas le niveau sollicité. N’empêche, pour cette rencontre, elle sera alignée par Aliou Cissé.

Il a connu un quart de finale assez compliqué, avec beaucoup moins de réussite que durant ses premiers matchs, mais Bouna Sarr reste un élément à part entière dans le dispositif d’Aliou Cissé. Et pour faire face aux flèches burkinabés sur le côté droit, le joueur du Bayern Munich sera choisi pour occuper le poste de latéral droit. Ainsi, il honorerait sa dixième sélection en Equipe Nationale pour autant de titularisations.

Saliou Ciss est l’une des sensations côté sénégalais dans cette CAN 2021. En quart de finale, l’arrière latéral gauche de 32 ans a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Sa superbe passe décisive pour Ismaila Sarr après un joli contrôle de la poitrine en est une preuve irréfutable. Et pour cette demi-finale, malgré qu’il soit sous le coup d’une suspension en cas d’avertissement, Aliou Cissé va certainement le titulariser.

Kouyaté d’entrée au milieu

Contenir l’excellent milieu de terrain du Burkina Faso, tel devrait être l’une des tactiques du sélectionneur Aliou Cissé pour cette demi-finale. Dans un alignement en 4-2-3-1, Adama Guira, Ibrahim Blati Touré et le jeune Gustavo Sangaré impressionnent de par leur aisance technique, leur vision de jeu et bien évidemment au niveau des statistiques. Ils font naturellement le jeu du Burkina Faso. Du coup, comment les arrêter ?

Pour se faire, le sélectionneur Aliou Cissé devrait miser sur un trio composé bien évidemment d’un Nampalys Mendy sous la menace d’une suspension, d’Idrissa Gueye et de Cheikhou Kouyaté. Ce dernier justement, pourtant remplaçant, a été le joueur qui a presque tout changé lors des quarts de finale avec un but décisif à la clé. Pour ce match, sa présence dans l’entrejeu des Lions semble essentielle. Son expérience serait déterminante.

Ismaïla Sarr, la flèche est de retour

L’attaque d’Aliou Cissé est vernie de talents. Et alors à chaque veille de match, ça crée au minimum un doute. Tant mieux, car pour le sélectionneur, mieux vaut avoir à faire un choix que de ne pas avoir le choix. Mais qui pour accompagner Sadio Mané et Famara Diédhiou en attaque ? Ismaïla Sarr semble tenir les clés après son come-back fracassant en quart de finale.

Le numéro 18 des Lions a faim de match et devrait ainsi prendre la place de Boulaye Dia. Ce dernier a été touché à un genou. Néanmoins, il s’est entraîné ce mardi après-midi. L’attaquant de Villarreal a été titulaire lors de ses 12 dernières sélections. Mais son manque d’efficacité devrait emmener Aliou Cissé à revoir ses plans avec lui.

Le onze probable du Sénégal face au Burkina Faso

E. Mendy – Bouna Sarr, Koulibaly ©, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyaté – Ismaïla Sarr, Diédhiou, Mané

wiwsport.com