La 33e édition de la CAN est marquée par la bonne représentativité des coachs locaux à la tête des sélections nationales. 15 équipes nationales sont dirigées par des techniciens africains. En conférence de presse avant-match Burkina Faso v Sénégal, Kamou Malou a salué ce choix de miser sur l’expertise locale.

L’ancien footballeur burkinabé dirige la sélection nationale depuis deux ans. Pour le moment, il fait rêver tout le Burkina Faso avec cette qualification en demi-finale pour la quatrième fois. Face aux journalistes, il félicite le travail de ses collègues africains durant la CAN. « Nous avons faim et pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faut que les dirigeants africains fassent confiance à cette expertise africaine et surtout à cet accompagnement. Les autres se sont développés à tel point qu’ils viennent nous envahir. Donc, il faut nous permettre de nous développer. »

Et pour illustrer le bon travail des techniciens locaux, Kamou Malou a pris comme exemple Aliou Cissé dont il loue le bon parcours. « C’est une occasion de rendre hommage à Aliou Cissé. C’est un devancier dans ce cercle très fermé de techniciens africains qui sont arrivés à ce niveau. J’ai beaucoup de respect pour lui. Aliou Cissé et moi avons le même combat pour beaucoup de visibilité sur les coaches africains. Il n’y a pas longtemps, chaque pays allait chercher son “sorcier”. je ne vais pas prononcer de couleur. »

