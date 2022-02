Le Burkina Faso compte se battre jusqu’au bout pour se qualifier en finale. En conférence de presse avant-match, le jeune gardien Burkinabé a fait par de toute la confiance de son groupe à faire face au Sénégal.

« On sait comment on va aborder ce match. Ils ont de grands attaquants mais nous avons aussi de grands défenseurs » a déclaré Herve Koffi face à la presse, au stade Ahmadou Ahidjo où se déroulera le match ce mercredi à 19h.

Jusqu’ici, les Etalons n’ont perdu qu’un seul match, en ouverture face au pays hôte. Ils ont terminés deuxième de leur groupe avec une victoire, une défaite et un match nul. En huitième de finale, ils ont sorti le Gabon en série de pénaltys puis la Tunisie en quart de finale. Un bilan positif selon le portier de 25 ans.

« On a fait une bonne entrée dans ce tournoi. On a bien joué contre le Cameroun (défaite 2-10. Ce match nous a permis de progresser et de prendre confiance. Ce n’est pas un hasard si on est en demi-finales. Ce parcours me rend confiant et surtout l’apport du groupe. On forme une famille et on espère l’emporter demain face au Sénégal. »

Face au Sénégal qui monte en puissance, l’adversaire compte jouer toutes ses cartes. L’objectif reste clair, il faut passer en finale. « C’est le football. On ne joue pas au football sans pression. Je dirais plutôt que c’est une pression positive. On a envie de bien faire et on s’attend à un gros match demain. On a une dernière séance d’entraînement ce soir (hier). On va essayer de bien nous entraîner d’abord et rester concentrés sur nos objectifs. On est conscients et confiants. On sait que le Sénégal est une grande nation de football. On saura comment aborder le match. »

wiwsport.com