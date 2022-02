Le sélectionneur des Lions sait qu’un grand défi attend son équipe en marge de la demi-finale de la CAN 2021 face au Burkina Faso.

A l’aube de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Burkina Faso, Aliou Cissé a comparu en salle de conférence de presse cet après-midi. Le sélectionneur des Lions se rappelle de son adversaire et a tenu à bien analyser cette confrontation. Le sélectionneur des Lions s’attend forcément à voir son équipe souffrir mais assure qu’elle y est préparée.

« Nous avons bien préparé ce match même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps. On a misé plus sur la récupération que le travail. Le Burkina Faso est une très belle équipe que l’on connaît … C’est une équipe très prometteuse qui est entrain de faire de bonnes choses. Et, s’ils sont là aujourd’hui, c’est parce que cette génération progresse. Les quatre équipes qui restent dans cette CAN ont bataillé dur pour être là. Ce sera un match difficile mais nous sommes prêts. »

wiwsport.com