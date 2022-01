Vainqueurs en quart de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations contre la Guinée Équatoriale sur le score sans appel de trois buts à un, les Lions du Sénégal éliminent la très valeureuse équipe du Nzalang.

Les buts sénégalais ont été inscrits par Famara Diedhiou à la 29ème minute, Cheikhou Kouyaté à la 67ème minute et Ismaila Sarr à la 79ème minute. Le sociétaire de Crystal Palace auteur du deuxième but a réagi après la rencontre au micro de wiwsport. Cheikhou Kouyaté se réjouit de son but qui a délivré les supporters sénégalais.

wiwsport.com