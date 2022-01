L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Amara Traoré a salué la performance des Lions, hier, contre la Guinée Équatoriale, notamment le coaching gagnant d’Aliou Cissé.

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont obtenu, ce dimanche 30 Janvier 2022 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, leur billet pour les demi-finales de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) après leur victoire (3-1) face à la sélection du Nzalang Nacional grâce surtout à un coaching gagnant de la part de l’entraîneur Aliou Cissé qui a tenu le reflexe de faire entrer, Cheikhou Kouyaté et Ismaila Sarr, respectivement auteur du deuxième et troisième but sénégalais.

«Quand on voit l’Equipe du Sénégal, depuis le début du tournoi, on voit qu’elle progresse de match en match. On a vu que c’était beaucoup mieux ce soir. On a marqué très tôt dans le match. Ils ont égalisé en début de deuxième mi-temps. Ce que j’ai beaucoup aimé dans ce match, c’est que Aliou a mis de la vitesse en terminant le match avec le trio Sadio, Bamba Dieng et Ismaïla Sarr. Et quand il y a de la vitesse, cela veut dire que nos milieux ont plus de possibilités de passes. On a vu une équipe du Sénégal qui a mis du mouvement et l’adversaire a été déboussolé. Et tout cela, c’est à l’honneur du coaching gagnant de Aliou. J’aimerais aussi que l’intensité défensive qu’on la mette plus haut. A partir de là, on verra une belle équipe du Sénégal », explique Amara Traoré.

wiwsport.com