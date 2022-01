Thierno Seydi, l’agent de l’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, confie avoir eu « des inquiétudes et des appréhensions » lors des premières minutes de son protégé à l’occasion du match du Sénégal contre la Guinée Equatoriale, pour les quarts de finale de la CAN 2021, dimanche.

« Oui, je ne peux pas le nier, il est resté longtemps (plus de deux mois) sans jouer et je peux vous assurer qu’il en voulait tellement, qu’il aurait pu faire tous les sacrifices possibles pour prendre part à cette compétition« , a dit M. Seydi, présent au Cameroun. Les circonstances du match, avec l’égalisation de la Guinée Equatoriale, ont sans doute poussé le sélectionneur national, Aliou Cissé, à le faire entrer et, en définitive, ‘’il a eu raison sur tous les plans’’, estime l’agent de Sarr.

« Aliou Cissé a permis à Ismaïla Sarr de soigner son retour en sélection après qu’il est resté deux mois sans jouer, c’est du tout bon pour le footballeur et pour l’équipe nationale« , s’est-il réjoui. Thierno Seydi considère qu’avec l’entrée en jeu de l’attaquant de Watford (Premier League), les équations étaient devenues plus nombreuses pour la défense de l’adversaire, parce que le Sénégal variait ses plans d’attaque. Selon lui, Ismaïla Sarr a compris qu’il ne devait pas s’exposer, et il lâchait facilement la balle. « C’est une très bonne chose« , a apprécié son agent.

Thierno Seydi affirme que personne ne pouvait empêcher Sarr de prendre part à cette Coupe d’Afrique des nations, d’autant plus qu’il est en pleine possession de ses moyens. « C’est un garçon qui adore l’équipe nationale« , a-t-il souligné, ajoutant que malgré le dilemme, tout le monde savait qu’Ismaïla Sarr avait tellement envie de jouer cette Coupe d’Afrique des nations. « C’est vrai que je suis son agent, celui qui défend ses intérêts. Et je sais que cette compétition était très importante pour son épanouissement« , a expliqué M. Seydi.

Parlant encore de Sarr, il a ajouté : « Il fallait tout juste être patient, prendre le temps qu’il faut, pour qu’il puisse avoir le temps de se soigner et revenir dans cette équipe où il est devenu un cadre. » L’agent de joueurs espère que Sarr deviendra le joker qui va faire bouger les choses, dans l’attaque sénégalaise. Après son passage en Championship (D2 anglaise), a-t-il rappelé, Ismaïla Sarr sait mieux gérer certaines situations. « Psychologiquement, il est libéré en jouant certains matchs, il a moins d’appréhensions et sait d’avance ce qu’il doit faire« , a poursuivi M. Seydi. Il espère que son protégé va certainement continuer de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition.

APS