C’est fait ! L’ailier sénégalais qui évoluait au SPAL, a rejoint le Torino en ce dernier jour du mercato hivernal. Alors qu’il était annoncé depuis plus de deux semaines, le transfert s’est finalement concrétisé ce lundi, nous apprend Nicolo Schira. Du haut de ses 20 ans, le joueur sénégalais a suscité un fort intérêt de la direction turinoise qui s’est montré enclin à le signer.

Le montant du transfert s’élève à 3,5 millions d’euros plus des bonus allant jusqu’à 1,5 millions d’euros, informe la même source. Torino qui est très actif durant ce mercato hivernal s’est vu bloqué dans le dossier Gatti qui a favorisé le transfert de Demba Seck, présenté comme un jeune plein d’avenir. Bonne chance Gaïndé !!!

Done Deal and confirmed! Demba #Seck to #Torino from #SPAL for €3,5M + 1,5M as bonuses. 4-years contract. No surprise here since the last January 15! #transfers https://t.co/WguvI6rZaz

