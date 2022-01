Le 22 janvier dernier le tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a accouché une belle affiche Egypte-Sénégal. Un tirage que le désormais ex membre du staff technique des Lions égyptien Mostafa Mounir a mal vécu, puisque le sélectionneur Aliou Cissé, qui l’avait fait venir dans la Tanière, l’a remercié dans la foulée. Dans une interview avec ONTime Sport TV, Mounir a donné plus de détails sur cette épisode malheureuse.

« Après mon départ de l’équipe féminine en janvier 2021, j’ai contacté le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, avec qui j’ai une forte amitié, et il m’a proposé de travailler en backroom staff dans l’actuelle Coupe d’Afrique des Nations. Mais après le résultat du triage au sort de la Coupe du monde, Aliou Cissé m’a fait savoir lors d’une rencontre amicale qu’il serait difficile pour moi de continuer avec le staff technique et m’a limogé, d’autant plus que j’avais auparavant travaillé en Egypte et longtemps avec l’équipe féminine.»

« Je l’ai compris et accepté, surtout que je suis très fidèle à mon pays, et comme mon travail consiste à analyser les performances de l’adversaire avec des reportages et des vidéos, je ne pourrais donc pas aider le Sénégal contre mon pays. La Coupe du monde est un tournoi important et un événement que tout le monde attend. La FA du Sénégal m’a versé toutes mes cotisations et je souhaite aux équipes égyptiennes et sénégalaises du succès dans le tournoi en cours. », a-t-il conclu.

Onze D’Afrik