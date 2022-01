Dans la course pour signer l’attaquant français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain aurait inclus l’international sénégalais, Abdou Diallo dans le deal pour s’attacher les services du champion du monde 2018.

Le PSG est en passe de perdre l’un de ses joueurs les plus importants en la personne de Kylian Mbappé qui aurait accepté l’offre du Real Madrid selon les informations de plusieurs médias notamment BILD. Et pour combler un tel départ, le leader de Ligue 1 aurait placer ses pions pour s’offrir Ousmane Dembélé qui se trouve dans la même situation que Mbappé au Barça.

Et selon la journaliste espagnole, Helena Condis Edo, le Paris Saint-Germain aurait proposé au FC Barcelone un échange sec sans argent pour s’offrir Dembouz. Et dans ce deal, Dina Ebimbe et Abdou Diallo sont les deux joueurs proposés par le PSG à son homologue espagnol. Une information qui viendrait s’ajouter aux bruits qui faisaient croire que l’international sénégalais, présent actuellement à la CAN avec les Lions du Sénégal devrait quitter la capitale cet hiver.

wiwsport.com