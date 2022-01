Peu après la qualification en demi-finale du Sénégal, le sélectionneur de la Guinée Équatoriale, Juan Micha Obiang, s’est exprimé au micro de nos confrères de Record.

«On savait que le Sénégal a eu un bon collectif qui fonctionne bien. On savait aussi que le match se jouerait sur des détails et que l’aspect physique serait très important. C’est pourquoi on a de mandé à nos joueurs de rester concentrés. On a vu une équipe du Sénégal spectaculaire en première période et même si on n’est revenu au score elle a dominé sur les détails. En venant ici, on est venu pour prendre du plaisir. Aujourd’hui, en première période, le Sénégal a pris le des sus. C’est vrai que sur l’ensemble de la partie, je peux dire que nous avons mis le pied sur le ballon mais le Sénégal reste le Sénégal et a gagné».

Avec Record