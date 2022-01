Alpha Dionkou a décliné ses ambitions après sa signature au FC Barcelone. Le jeune joueur sénégalais est prêté par Granada à la filiale catalane.

Dreadlocks assez courts, quelques-uns teintés en jaune, le maillot blaugrana super bien arboré, quelques jongles effectués au milieu de la la pelouse de l’Estadi Johan Cruyff, sourire pour le moins éclatant. Alpha Dionkou est un nouveau joueur du FC Barcelone. Prêté avec option d’achat par Granada jusqu’à la fin de la saison, le jeune latéral droit sénégalais est venu renforcé le Barça B.

Au bord de la pelouse de l’Estadi Johan Cruyff, sa nouvelle enceinte, il a évoqué ses sentiments après cette signature au club blaugrana. « Je suis très heureux. C’est un honneur pour moi d’être dans ce très grand club et de pouvoir défendre ses couleurs. Je suis un latéral polyvalent, mais surtout un travailleur », a souligné l’ancien joueur de Manchester City.

Il poursuit : « Je suis quelqu’un qui donne tout pour l’équipe. J’ai une marge de progression et j’ai envie de progresser. C’est clair que c’est un grand pas en avant après San Fernando. Je veux profiter et apprendre le maximum possible de mes nouveaux coéquipiers. Je vais y aller pas à pas. Ce qui est du futur dépend de mon travail. Je dois m’adapter et nous verrons ce qui va se passer. »

🔊 "Soy un lateral potente, muy veloz, pero sobretodo trabajador" 🎙 Les primeres paraules d'Alpha Dionkou com a jugador del Barça B#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/BKZZJKTod8 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 31, 2022

