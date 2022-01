Le premier Jakarlo à la 2stv, samedi dernier, de Bombardier et Eumeu Séne pour un face to face avec les journalistes. Le leader de Tay Shinger a affiché une sérénité sans faille et déclare que ce combat n’est pas un risque pour lui, dans Sunu Lamb.

« D’habitude, j’aime aborder mes combats en attaquant. Le com bat rapproché, c’est mon fort. Si mon adversaire ne vient pas, je l’attaque. J’ai pris un coup de Bombardier lors de notre premier affrontement. Un coup très violent d’ailleurs. Après le combat, j’en ai discuté avec lui. Bombardier m’a même dit qu’il pensait que je n’allais pas résister à ce coup. Il m’a dit qu’il s’est entraîné pendant quatre à six mois pour ce coup. Je suis resté une semaine, ma tête était lourde. C’est un coup sérieux coup que j’avais pris, mais il était dit que je ne devais pas perdre. Le jour où on va disputer un combat en Mbarpat, lorsque tu va rentrer chez toi, tu vas mélanger tes chaussures.