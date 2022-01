Une belle victoire et encore une fois, une montée en puissance pour les Lions d’Aaliou Cissé qui ont dominé ce dimanche la Guinée-Equatoriale en quart de finale de la CAN 2021, sur le score de 3 buts à 1. Une équipe sénégalaise présente dans l’impact et surtout réaliste pour venir à bout du Nzalang Nacional.

La première période

Les Lions ont tout de suite mis de l’engagement dès l’entame du match pour contrer le jeu malicieux des Equato-guinéens. Pas totalement dominateur dans le jeu, le Sénégal a réussi tout de même à tenir son adversaire loin des cages d’Edouard Mendy. C’est quasiment le même début de match que lors de la rencontre face au Cap-Vert. Beaucoup d’impact et de rythme pour marquer le pas face à l’adversaire.

Pendant un moment, l’entrejeu sénégalais a joué trop bas et a trop manqué de projection dans les actions. Ce qui a donné de l’élan aux Equato-guinéens pour se remettre en place et prendre le jeu à leur compte. On a vu une équipe de la Guinée-Equatoriale plus à l’aise dans les séquences de l’entrejeu. En face, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été trop bas dans le deuxième quart d’heure de la rencontre. Stratégie ou résignation ? En tout cas, Nampalys Mendy, élu homme du match par la CAF, a été comme d’habitude la lueur pour ses coéquipiers.

Mais à partir de la demi-heure, les Lions ont repris le jeu à leur compte pour renverser la légère domination du Nzalang Nacional. A la 28′ minute, les Lions ouvrent le score par le biais de Famara Diédhiou sur une passe lumineuse de Sadio Mané. Ouf de soulagement pour Aliou Cissé qui s’agitait sur la touche pour harranguer ses hommes. Les Equato-guinéens ont pris du plomb sur les ailes.

La seconde période

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont affiché les mêmes ambitions mais la Guinée-Equatoriale s’est montrée plus entreprenante et ont multiplié les assauts dans la moitié de terrain des Sénégalais. L’égalisation ne pouvait pas tarder pour les hommes de Bicogo, récompensés par leur abnégation à la 57′ minute de jeu. Sur une belle séquence de jeu des Equato-guinéens où on a constaté un laxisme des joueurs sénégalais. C’est le premier but encaissé par le Sénégal dans cette compétition, de quoi faire réagir Aliou Cissé qui fait un double changement.

Les changements

On a vu une équipe du Sénégal très réaliste ce soir face à ce piège de la Guinée-Equatoriale qui a essayé par moment de prendre le jeu à son compte. Mais le second souffle apporté par les deux remplçants de Cissé à savoir Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr, ont regalvanisé les Lions.

Absent depuis le début de la Can pour une blessure, l’attaquant de Watford Ismaïla Sarr, est lancé avec Bamba Dieng. Cheikhou Kouyaté (67′) qui prend la place de Pape Gueye dans l’entrejeu a rapidement soulagé le Sénégal en poussant, tel un renard des surfaces, un ballon mal dégagé par la défense équato-guinéenne au fond des filets.

Douze minutes plus tard, Ismaïla Sarr est lancé par Saliou Ciss. Sur une action déclenchée par le Capitaine Koulibaly qui, sur une transversale, touche le latéral gauche des Lions qui amortit la balle et l’amène dans la surface pour servir Izo qui scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant le but du (3-1). Le plus large score du Sénégal depuis le début de cette compétition. Le match est plié !

Un Sénégal présent dans l’impact qui a maitrisé son sujet, a su arraché ce soir au stade Ahmadou Ahidjo son ticket pour les demi-finales de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, les Lions devront être prudents quant aux suspensions qui guettent certains d’entre eux notamment Nampalys Mendy et Saliou, sous le coup d’une suspension. Pour l’heure, Aliou Cissé et ses hommes devront savourer leur victoire et déjà se préparer pour le Burkina Faso.

Les notes du match des Lions face à la Guinée-Equatoriale

Edouard Mendy 5

Kalidou Koulibaly 7

Abdou Diallo 6

Saliou Ciss 7

Bouna Sarr 5

*Nampalys Mendy 8

Gana Gueye 5

Pape Gueye 5

Sadio Mané 6.5

Boulaye Dia 5

Famara Diédhiou 6.5

Les remplaçants

Bamba Dieng 4

Cheikhou Kouyaté 7

Ismaïla Sarr 7

wiwsport.com