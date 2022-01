Pour son prochain match de demi-finale prévu ce mercredi contre le Burkina Faso, le Sénégal pourra compter sur l’ensemble de son effectif à l’exception des blessés. En effet, aucun cas de Covid n’a été enregistré ce lundi.

Aucun cas de Covid-19 n’ a été noté au sein de la tanière à 48 heures de la rencontre entre le Sénégal et le Burkina Faso comptant pour la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2021, informe la Fédération sénégalaise de football (FSF).

’’A la suite des tests PCR obligatoires faits ce lundi 31 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les 1/2 de finale de la CAN, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs’’, a fait savoir la FSF dans un communiqué. Les Lions du Sénégal joueront ce mercredi à 19 heures contre les Etalons du Burkina Faso pour une place en finale de la CAN.