Pour la première fois en séance ouverte, les Lions se sont adonnés à une activité très attendue par le public : les tirs au but.

Au total, trois matchs se sont terminés en tirs au but durant cette CAN. Le Burkina Faso fait partie des six équipes qui ont livré cette fatidique exercice. Les Étalons seront les prochains adversaires des Lions. Pour préparer cette rencontre qui aura lieu mercredi à 19h, Aliou Cissé ne laisse aucun détail de côté.

Lors de la séance d’entraînement du jour, des joueurs de l’effectif à l’image de Pape Matar Sarr, Habib Diallo, Pape Gueye, Bamba Dieng, Pape Abou Cissé et les portiers-remplaçants, Seny Dieng, Alfred Gomis et Badara Faty ont effectué des séries de tirs au but. De belles réalisations, il y’en a eu mais aussi les portiers se sont montrés redoutables.

