Après leur brillante victoire face à la Guinée Equatoriale (3-1), la tanière a reçu un coup de fil depuis le Sénégal. Les Lions ont été galvanisé par la plus haute autorité du Sénégal.

Le chef de l’Etat a appelé les Lions de la Téranga hier, a informé le ministre des sports qui a rencontré la presse sénégalaise à Yaoundé. « Tout juste après le match, le président de la République a appelé personnellement Gana Gueye parce que Sadio Mané était avec les journalistes, pour les encourager et leur dire toute la solidarité du peuple sénégalais et la détermination qu’on a pour accompagner l’équipe jusqu’au bout de la compétition. »

Matar Ba a salué la bonne ambiance dans le groupe des Lions qui selon lui est motivé plus que jamais. Le ministre des sports de faire un beau témoignage sur la tanière de Cissé. « Hier pendant le match, quand j’ai entendu Aliou Cissé, Sadio et Cheikhou Kouyate parler, finalement j’ai gardé mon discours. Ils ont été beaucoup plus rigoureux et engagé pour cette compétition. Il ne fallait pas en rajouter. Et je suis heureux de constater cela. Une équipe nationale qui a eu des difficultés au début de la compétition, et tu vois ces joueurs engagés qui l’expriment entre eux. Et cela donne des frissons… »

Pour une première dans l’histoire du football sénégalais à la CAN, le Sénégal disputera sa deuxième demi-finale de suite. La place en finale, elle compte la prendre devant le Burkina Faso, ce mercredi à 19h Gmt.

