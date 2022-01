Suspendu par la Confédération africaine de Football (CAF) suite à la bousculade mortelle qui a provoqué la mort de 7 personnes, le Stade d’Olembé sera finalement à nouveau opérationnel lors de cette CAN 2022. En effet, l’instance panafricaine a annoncé hier qu’elle lève sa sanction sur l’enceinte, qui pourra ainsi abriter la demi-finale de ce jeudi entre le pays-hôte et l’Égypte, puis la finale dimanche prochain.

«La commission d’organisation de la CAF a décidé à l’unanimité de lever la suspension imposée au stade d’Olembé et d’autoriser l’une des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que le match de la finale à se dérouler au stade d’Olembé. En conclusion, la CAF, le comité local d’organisation et le gouvernement du Cameroun ayant considérablement renforcé la sécurité et les moyens au stade d’Olembé, sont convaincus que la sûreté et la sécurité des spectateurs et visiteurs seront assurées», a écrit la CAF dans un communiqué.

Avec Stades