Au lendemain de la victoire face à la Guinée Equatoriale, les Lions se sont entrainées sur le terrain annexe du stade Olembe. Tous les 28 joueurs convoqués ont pris part à la séance du jour.

Les titulaires lors du match d’hier ont effectué une séance de décrassage. Tandis que les remplaçants et les joueurs qui n’ont pas pris part au match se sont livrés aux activités physiques pendant 1H30. Boulaye Dia qui fait partie du 11 de départ depuis le début de la compétition n’a pas terminé la séance d’entrainement.

L’attaquant qui dit avoir mal à la cheville a quitté ses coéquipiers pour rejoindre la salle des soins, a t-on appris. Il ne va pas continuer la séance. Si le retour de Fode Ballo-Touré a été une bonne nouvelle pour les férus de la tanière, le retrait de l’attaquant des Lions dans la séance peut inquiéter. On en saura plus ce mardi avec la conférence de presse avant-match prévue à 15h45 (Gmt) et le dernier galop d’entrainement à 16h30.

