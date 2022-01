Malgré un début difficile, le champion en titre a fait l’essentiel dimanche au stadium Iba Mar Diop. L’ASFA s’est imposée sur le fil devant l’Olympique de Diourbel (37-36) dans la poule B. Les Militaires entament bien la défense de leur titre qu’ils n’ont plus perdu depuis 2015. Samedi, dans la poule A, le DUC, vice-champion, a été dominé par Kaffrine 31-37. Deux matchs nuls ont été enregistrés dans cette première journée. Saltigué et Dagana se sont neutralisés (35-35), ainsi que l’US Rail et Gorée 30-30.