Avec sa victoire sur sa pelouse ce dimanche face à la le Alessandria, LR Vicenza met fin à une série de cinq matchs sans victoire. Les italiens ont été portés par un doublé de l’attaquant Davide Diaw originaire du Sénégal. Le joueur de 30, auteur de ses 2e et 3e realisations de la saison, n’avait plus marqué de but avec son club depuis novembre 2021. Ce match s’inscrivait dans le cadre de la 19e journée de la Série B, deuxième division italienne.