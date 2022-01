Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final du match face à la Guinée-Equatoriale (3-1), validant la qualification en quart de finale, Nampalys Mendy s’est exprimé au micro de la RTS.

Il a tout simplement été exceptionnel. Malgré qu’il courait le risque d’une suspension en cas d’avertissement, Nampalys Mendy a tenu jusqu’au bout une copie presque propre. Pour sa troisième titularisation consécutive, le milieu récupérateur des Lions a été élu homme du match lors de la victoire (3-1) contre la Guinée-Equatoriale, qualifiant le Sénégal en demi-finale de la CAN 2021. Il a réagi juste après le match.

« L’objectif était de se qualifier en demi-finale mais pas d’être élu homme du match. On l’a très bien fait. Homme de l’ombre ? Le plus important est de mettre en bonnes conditions nos milieux de terrains. De toute façon, si on ne me voit pas, on voit les autres milieux. On a gagné aujourd’hui et on est très fier. Un message pour les supporters ? Merci de leur soutien dans n’importe quel moment. J’espère qu’ils vont continuer à être derrière nous parce qu’on en aura besoin pour arriver à quelque chose dans cette compétition. »

