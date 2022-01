Leur combat prévu le 20 février prochain, Reug Reug et Gouye Gui ont fait leur face-à-face hier dans les locaux de la TFM. Et Gouye Gui qui s’est bien préparé souhaite solder ses comptes avec la Foudre de Thiaroye qui le minimise et le met en garde. En tout cas, Gouye Gui donne rendez-vous aux amateurs et promet que Reug Reug ne verra que du feu.