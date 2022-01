Peu après la qualification en demi-finale, le milieu de terrain des Lions s’est exprimé au micro de la RTS.

Très convaincante face à une belle adversité, l’Equipe Nationale du Sénégal est venue à bout de la Guinée-Equatoriale, ce dimanche soir, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Titulaire et hauteur d’un excellent match, Idrissa Gana Gueye savoure la qualification pour les demi-finales mais ne compte pas en s’arrêter-là. Le numéro 5 des Lions entend aller au bout de la compétition.

« On est très content. On avait envie de continuer dans la compétition. On a atteint un objectif mais ce n’est pas encore fini, il reste encore deux finales et on espère aller au bout. On remercie tout le peuple sénégalais qui nous pousse à aller jusqu’au bout. Nous sommes-là pour représenter le pays. On est fier de porter ces couleurs. On a passé des moments difficiles mais on est resté en groupe. On l’a dit au début : ce n’est pas un onze titulaire qui nous fera gagner des matchs. Mais plutôt un groupe. On l’a vu avec Cheikhou Kouyaté aujourd’hui, il a montré l’exemple en rentrant pour marquer ce but. Ismaila Sarr aussi. C’est comme ça qu’on peut aller jusqu’au bout. »

wiwsport.com